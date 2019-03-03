نتانياهو: نعتزم تشكيل فريق مشترك مع روسيا لانسحاب القوات الأجنبية من سوريا

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن اسرائيل وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك لانسحاب القوات الأجنبية من سوريا. وذكر نتانياهو خلال اجتماع لحكومته "ان اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت الى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها، واتفقنا ايضا على تشكيل فريق مشترك للدفع بهذا الهدف اضافة الى عناصر أخرى".
وكان أجرى نتانياهو الأربعاء للمرة الأولى، محادثات وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ حادث اسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية عن طريق الخطأ خلال غارة اسرائيلية.
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