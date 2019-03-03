السلطات الإسرائيلية تبعد رئيس مجلس الأوقاف بالقدس 40 يوما عن الأقصى

أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس عبد العظيم سلهب 40 يوما عن المسجد الأقصى.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع والحضور للتحقيق مجددا بتاريخ اليوم، ليفاجئ بقرار إبعاده 40 يوما.
وقضت السلطات بإبعاد مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات 4 أشهر، وحارس المسجد الأقصى عرفات نجيب 6 أشهر وكل من الناشط في حركة "فتح" حسني الكيلاني، ومدير نادي الأسير ناصر 40 يوما.
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