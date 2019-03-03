غادر النائب السابق فؤاد السنيورة من ضمن وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الى العاصمة العراقية بغداد حيث سيعقد المجلس اجتماعا له ، كما سيلتقي عددا من المسؤولين العراقيين.

كانت هذه تفاصيل خبر السنيورة يغادر الى العراق مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.