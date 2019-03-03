وفود وشخصيات تزور ضريح معروف سعد وتلتقي النائب أسامة سعد

بعد انتهاء مسيرة الوفاء لمعروف سعد في الذكرى 44 لرحيله، توجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد إلى جبانة صيدا القديمة حيث قرأ الفاتحة لروح الشهيد معروف سعد وإلى جانبه حشد كبير من الفاعليات السياسية والاجتماعية وعائلة الشهيد.
ثم استقبل في مكتبه الشخصيات والوفود الشعبية التي حضرت لتعبر عن الوفاء لنهج الشهيد معروف سعد العروبي الوطني والتقدمي.
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