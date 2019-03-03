درغام على رأس وفد من الوطني الحر هنأ بافتتاح الصرح الكنسي للسريان الكاثوليك في كندا

زار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، على رأس وفد من هيئة "التيار الوطني الحر" في اوتاوا- كندا (كولكو)، كاهن رعية السريان الكاثوليك في العاصمة الكندية الاب فادي عطالله، لتهنئته بافتتاح الصرح الكنسي الجديد الذي يحمل اسم القديس بولس.

وأوضح درغام في بيان أن هذه الزيارة تأتي في اطار "التواصل المستمر ومتابعة مختلف النشاطات مع الرفاق في التيار الوطني الحر في كندا، استكمالا للمسيرة التي بدأت في التسعينات مع رفاق الدرب".

وأشاد درغام بدور عطالله "وعمله الدؤوب في خدمة المؤمنين من أبناء الكنيسة ونشر تعاليم المسيح، وتعزيز السلام والمحبة". وشكر عطالله من جهته النائب درغام وهيئة التيار "على زيارتهم ومشاركتهم في كل نشاطات الرعية". ثم قدم لدرغام تمثال السيدة العذراء "عربون وفاء وتقدير لجهوده في خدمة الكنيسة والوطن".