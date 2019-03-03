وعد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل "بمتابعة ملف مستحقات البلديات مع المراجع المختصة لأنه حق، وليس منة". وأشار خليل خلال جولة له شملت بلدتي الصوانة ومجدل سلم - قضاء مرجعيون، "الى أن مرسوم مستحقات البلديات قد أعده وزير المال علي حسن خليل ووقعه، وكذلك فعلت وزيرة الداخلية ريا الحسن واحيل أصولا الى رئيس الحكومة سعد الحريري تمهيدا لتوقيعه واحالته الى رئيس الجمهورية للتوقيع النهائي ونشره في الجريدة الرسمية."

كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: أموال البلديات سيفرج عنها قريبا وهي رهن توقيع عون والحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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