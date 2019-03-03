رصاصة طائشة تصيب مواطناً في بحنين المنية

أصيب المواطن خ. س. برصاصة طائشة أمام منزله في بحنين - المنية، نقل على اثرها الى مستشفى الخير لتلقي العلاج، فيما لم تعرف وجهة الرصاصة، وأتت الإصابة طفيفة في الوجه، استدعت إجراء عملية بسيطة لإغلاق الجرح، وحال المصاب مستقرة.

ودعا اهالي البلدة، المعنيين وخصوصا وزيرة الداخلية ريا الحسن الى "الضرب بيد من حديد وملاحقة كل المخلين بالأمن والمتجاوزين له وللقوانين، لأن حياة المواطن وأمنه أغلى من كل المناصب والكراسي".