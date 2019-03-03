مصر للطيران للصيانة تجتاز التفتيش الأوروبي على محطاتها بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بنجاح التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) على محطاتها بجدة والرياض والدمام والمدينة المنورة.

جاء تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران – الجهة التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بسلامة الطيران في أوروبا- لمتابعة سلامة إجراءات صيانة الطائرات بالمحطات والتأكد من كفاءة العناصر الفنية واستيعابها لكل ما يتعلق بعناصر السلامة والجودة والدقة في أداء الأعمال المختلفة، وهو ما أثمر عن تجديد الاعتماد الممنوح لمحطات شركة مصر للطيران للصيانة للعمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبي.

وقال المهندس مصطفى علي الدين، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة، إن نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية، مشيرًا إلى مدى استعداد وجاهزية العاملين بمختلف المحطات لاجتياز مثل هذه التفتيشات الدورية وكافة الأطقم الفنية العاملة بمختلف المحطات والمواقع حيث أن طبيعة العمل تتطلب تحقيق نفس المستوى الفني في كافة الأوقات وليس في أوقات التفتيش فقط.

وأضاف -في بيان اليوم- أن تطوير الخدمة الفنية المقدمة والتعاقد مع مزيد من العملاء يتطلب الحفاظ على مختلف الاعتمادات الدولية خاصة في تلك المحطات والتي تعد من أكثر المحطات الخارجية كثافة في تقديم الخدمة الفنية لطائرات مصر للطيران وطائرات العملاء.

