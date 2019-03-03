من المتحف اليوناني إلى كوم الشقافة.. كيف أعادت الآثار تركيب مقبرتي "الورديان"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الأحد، انتهاء أعمال إعادة تركيب وترميم مقبرتي الورديان الأثريتين أرقام " G990و""G989، بمنطقة آثار كوم الشقافة غربي الإسكندرية، واللتين كانتا معروضتين في حديقة المتحف اليوناني الروماني وتم تفكيكهما ونقلهما إلى منطقة آثار كوم الشقافة عام 2009 في إطار مشروع تطوير وترميم المتحف.

وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن أعمال إعادة التركيب والترميم تمت طبقًا للأساليب العلمية المتبعة، وهي توثيق الوضع الراهن والإطلاع على تقارير الفك وكافة أعمال التوثيق التي اتبعت وقت الفك سواء من جبل الورديان أو المتحف اليوناني الروماني مع استخدام مواد بناء غير ضارة بالمادة الأثرية والمستخدمة في عصر التشييد.

أضاف سنبل أن أعمال إعادة البناء للمقبرة رقم G989، بدأت في نوفمبر عام 2017 وانتهت عام 2018؛ واستغرق العمل فيها عام كامل ثم بدأت أعمال الترميم الدقيق للأسطح الحجرية كما تم عمل مدخل خاص في المقبرة لسهولة وصول السائحين اليها.

وتابع أن المقبرة الثانية رقم G990، بدأت بها أعمال الترميم وإعادة البناء مع بداية شهر فبراير 2019 حتى تم الانتهاء من تركيب وإعادة بناء كافة أجزائها عدا سقف المقبرة والأعمدة الأمامية والجاري تجهيزهم لعملية إعادة البناء.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إن المقبرتين كانتا جزء من مقابر الجبانة الغربية بالإسكندرية مدينة الموتى وكشف عنهما العالم الأثري برتشيا Evaristo Breccia" " بمنطقة الورديان في العقد الأول من القرن العشرين، منحوتتين في الصخر الطبيعي على طراز مقابر الحجرات Chamber tombs وتتميز المقبرتين بتكوينهما المعماري والزخارف الملونة، وفي عام 1952 قام العالم الأثري أدرياني بنقل المقبرتين للعرض بحديقة متحف اليوناني الروماني.

وترجع المقبرة رقم "G990" إلى العصر البطلمي، وبها غرفة الدفن ذات سقف يحمل بقايا ألوان وتحتوي على تابوت واحد ذو مسند رأس وتتميز جدرانها بزخارف هندسية طولية وعرضية ويوجد فيها مذبح في المنتصف، أما المقبرة رقم ""G989، فترجع للعصر الروماني وتتميز حجرة الدفن بمدخل تدعم جانبيه دعامتان يعلو كلا منهما تاج دوري بسيط ويستند على الدعامتين عقد كبير بعرض المدخل يضم سقفًا على هيئة نصف القبة "Semi dome" يتخلف كامل مساحتها وتحتوي على 3 توابيت.