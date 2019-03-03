رحيل أبوبكر يوسف شيخ المترجمين المصريين عن اللغة الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المترجم الكبير الدكتور أبوبكر يوسف، شيخ المترجمين المصريين عن اللغة الروسية، بعد صراع مع المرض.

نقل "يوسف" الأدب الروسي إلى اللغة العربية، ومن أبرزها مسرحيات "تشيخوف" الشهيرة، والعديد من روايات ديوستوفسكي، وبعض الأعمال القصصية، وقصائد الشعر الروسي، وكذلك مؤلفات بوشكين وليرمنتوف وجوجول وجوركي وكوبرين وشولوخوف، وغيرهم.

حصل "يوسف" على ميدالية بوشكين عام 2012 لإسهاماته العميقة في تعريف القراء العرب بالأدب الروسي، وكان أول عربي يمنحه اتحاد أدباء روسيا العضوية الشرفية عام 2000.​