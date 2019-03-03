فيديو| مليار دولار و117 فدانًا.. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو عن مشروع المتحف المصري الكبير.

وأوضح المركز، أن المشروع يقام على مساحة 117 فدانًا، بتكلفه بناء قدرها مليار دولار، ليضم 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور التي شهدها التاريخ المصري، مقسمة إلى 50 ألف قطعة تستخدم بالعرض الدائم للمتحف منها 20 ألف قطعة ستعرض لأول مرة، إلى جانب 50 ألف قطعة أخرى موجودة بمخازن حديثة لاستخدامها في الدراسات الأثرية والمعارض المتغيرة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مساحة قاعة الملك توت غنخ آمون، والتي تُعد القاعة الرئيسية للمتحف، تصل إلى 8200 م2 بارتفاع 18م2 ومن المقرر أن يتم استخدامها لعرض مقتنياته والتي تم نقل حوالي 90% منها للمتحف، مؤكدًا أن اختيار تصميم المتحف قد تم من خلال مسابقة عالمية كبرى روعي فيها أن يكون أقرب للشكل الهرمي.

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، حيث يتكون المتحف من بهو كبير يستقر به تمثال الملك رمسيس الثاني كواجهة لاستقبال الزائرين، كما يضم أيضًا قاعة مؤتمرات وسينما حديثة و28 محلًا تجاريًا و10 مطاعم ليقدم خدمة متكاملة للسائح الأجنبي وللأسرة المصرية.

