خالد ميري يزور "أونا" ويعرض برنامجه قبل انتخابات الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير - محمود بكار:

زار الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "الخليج 365 - يالاكورة - أونا - الكونسلتو".

وكان في استقباله الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، والكاتب الصحفي محمد سمير رئيس التحرير المناوب، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي للمؤسسة.

والتقى ميري، خلال الزيارة، عددًا من الزملاء لطرح برنامجه الانتخابي قبل عقد انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 أعضاء بالمجلس، يوم 15 مارس المقبل.