بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة 2.75% على شهادة الـ 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، إن البنك قرر اليوم خفض الفائدة بين 2.5% إلى 2.75% على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت 3 سنوات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.

وتراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بالبنك بدورية شهرية للصرف إلى 12% مقابل 14.75% سابقا، كما هبطت الفائدة إلى 12.5% مقابل 15% على الشهادة الثلاثية ذات دورية العائد ربع السنوية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك في 14 فبراير الماضي، لتصل إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.

وكان بنك الكويت الوطني قرر رفع الفائدة بنسبة 1.75% على ذات الشهادة الثلاثية في أواخر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة الثانية بعد أن كان رفعها في سبتمبر الماضي بنسبة 1.5%.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ببنك الكويت الوطني من أول خمسة آلاف جنيه ومضاعفاتها، ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، كما يتيح البنك الاقتراض بضمانها.

وكان البنك قرر أيضا خفض الفائدة على حسابات التوفير والودائع بواقع بين 1% و1.25% في اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الأليكو"، الشهر الماضي.