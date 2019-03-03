نتنياهو: سنتعاون مع روسيا لتأمين خروج القوات الأجنبية من سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل وروسيا تعتزمان تشكيل فريق مشترك لانسحاب القوات الأجنبية من سوريا.

وقال خلال اجتماع لحكومته "اتفقنا أنا والرئيس بوتين على هدف مشترك: انسحاب القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها، واتفقنا أيضاً على تشكيل فريق مشترك للدفع بهذا الهدف إضافة إلى عناصر أخرى".

وأجرى نتنياهو الأربعاء للمرة الأولى محادثات وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ حادث إسقاط الطائرة الروسية بنيران الدفاعات السورية عن طريق الخطأ خلال غارة إسرائيلية.

وتسعى إسرائيل لإخراج القوات الإيرانية من سوريا وتعهدت منع عدوتها اللدودة من التموضع عسكريا في هذا البلد المجاور لها.

وأضاف نتنياهو "أوضحت بشكل لا يقبل التأويل أن إسرائيل لن تسمح بأي تموضع عسكري لإيران في سوريا، كما أوضحت أيضا بشكل مؤكد أننا سنستمر بالعمل عسكرياً ضدها".