السلطة الفلسطينية ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى في تحد للاحتلال

قال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، إن حكومته ستدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى بعد رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتطعت منها ما يدفع لأسر الشهداء والأسرى قبل أيام.

وأضاف الحمد الله، في تغريدة على "تويتر"، "لقد أكدنا ونؤكد أننا بالالتفاف الشعبي وبالاصطفاف حول فخامة الرئيس (محمود عباس) قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني"، مضيفاً "ونقول أن أول رواتب سندفعها بتوجيهات الأخ الرئيس هي رواتب الشهداء والأسرى اليوم وغداً".

وقال "وقريباً بالصبر والتعاون، سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين" لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

ورفضت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي تسلم قيمة الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المائة.

وبلغت قيمة هذه الضرائب عن شهر فبراير 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) خصمت الاحتلال منها 42 مليون شيقل قال إن السلطة تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في سجونه.