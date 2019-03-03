مقتل 350 مسلحاً من طالبان إثر غارات جوية نفذها سلاح الجو الأفغاني

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 350 مسلحاً على الأقل قُتلوا في غارات جوية، نفذها سلاح الجو الأفغاني في البلاد خلال الأسبوع الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع، "على الرغم من ظروف الطقس غير المناسبة وتساقط كثيف للثلوج، خلال الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الأفغاني غارات جوية على مخابئ الأعداء لضمان الأمن".

وأضاف البيان أنه تم شن تلك العمليات الجوية في منطقة "سانجين" بإقليم هلمند وأقاليم تخار وغزني وننكارهار وباكتيا وبلخ وقندهار. ونتيجة لذلك، قُتل 350 مسلحاً.

وقُتل، خلال العمليات، قادة محليون. وتم تدمير عشرات من مواقعهم القتالية ومخابئهم.