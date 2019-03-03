"قسد" تضيق الخناق على آخر جيب لـ"داعش" وتتوقع معركة حاسمة

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تتضيق الخناق على آخر جيب لتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق إن القوات تتوقع "معركة حاسمة" اليوم الأحد بعد تقدم بطئ.
وقال مرفان قامشلو المتحدث الإعلامي العسكري لقوات سوريا الديمقراطية: "الليلة الماضية من على تلة تطل على قرية الباغوز "نتوقع الصبح معركة حاسمة". بحسب ماذكرته رويترز.
وتابع: "قوات داعش لغمت المنطقة بشكل كثيف جداً. آلاف الألغام موجودة على الطرقات في تلك البقعة الصغيرة" في إشارة إلى قوات تنظيم داعش.
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