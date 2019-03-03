ثغرة تمنع بوتفليقة من دخول السباق الرئاسي

بدأ العد التنازلي لنهاية موعد تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، ولازال المرشح بوتفليقة الذي يبلغ من العمر 82 عامًا من أكثر المرشحين المثيرين للجدل.

تسبب ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة احتجاجات الشعب الجزائري، نظرًا لأنه تلاعب بالدستور عدة مرات حتى يتمكن من خوض الانتخابات لمدة قاربت من العقدين،

كما أنه لا يقوى على إدارة البلاد بسبب حالته الصحية السيئة، بحسب ما ذكر خبراء سياسيين.

وبحسب ما ذكرت عدة صحف جزائرية أن بوتفليقة في سويسرا الآن لإجراء فحوصات طبية، ويستلزم أن يقدم المرشح أوراقه بنفسه، فتنص المادة رقم 28

من الدستور الجزائري على "تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصل".

يذكر أن بوتفليقة في سويسرا الآن ولم تعلن مصادر رسمية موعد عودته إلى البلاد، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون السويسري العام، أن بوتفليقة موجود بالمستشفى الجامعي في جنيف.