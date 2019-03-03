بدأ العد التنازلي لنهاية موعد تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، ولازال المرشح بوتفليقة الذي يبلغ من العمر 82 عامًا من أكثر المرشحين المثيرين للجدل.
تسبب ترشح بوتفليقة للولاية الخامسة احتجاجات الشعب الجزائري، نظرًا لأنه تلاعب بالدستور عدة مرات حتى يتمكن من خوض الانتخابات لمدة قاربت من العقدين،كما أنه لا يقوى على إدارة البلاد بسبب حالته الصحية السيئة، بحسب ما ذكر خبراء سياسيين.
وبحسب ما ذكرت عدة صحف جزائرية أن بوتفليقة في سويسرا الآن لإجراء فحوصات طبية، ويستلزم أن يقدم المرشح أوراقه بنفسه، فتنص المادة رقم 28
يذكر أن بوتفليقة في سويسرا الآن ولم تعلن مصادر رسمية موعد عودته إلى البلاد، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون السويسري العام، أن بوتفليقة موجود بالمستشفى الجامعي في جنيف.
كانت هذه تفاصيل خبر ثغرة تمنع بوتفليقة من دخول السباق الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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