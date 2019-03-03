البرلمان الباكستاني يرسل خطابا بشأن انتهاكات الهند إلى 178 برلمانيًا بالعالم

أرسل رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر، خطابا إلى 178 برلمانيا حول العالم لإلقاء الضوء على ما وصفه بأنه انتهاكات الهند للخط الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد، أن قيصر أشار - في خطابه - إلى انتهاكات الهند لخط المراقبةفي 26 و27 من فبراير الماضي، وإلى رغبة بلاده في أن تعطي الهند فرصة للسلام وأن تحل الأزمة عبر الحوار كدولة ناضجة وديمقراطية.
وتصاعدت التوترات بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية نهاية الشهر الماضي معسكرات لجماعة "جيش محمد"
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