البرلمان الباكستاني يرسل خطابا بشأن انتهاكات الهند إلى 178 برلمانيًا بالعالم

أرسل رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر، خطابا إلى 178 برلمانيا حول العالم لإلقاء الضوء على ما وصفه بأنه انتهاكات الهند للخط الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأحد، أن قيصر أشار - في خطابه - إلى انتهاكات الهند لخط المراقبة

في 26 و27 من فبراير الماضي، وإلى رغبة بلاده في أن تعطي الهند فرصة للسلام وأن تحل الأزمة عبر الحوار كدولة ناضجة وديمقراطية.وتصاعدت التوترات بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية نهاية الشهر الماضي معسكرات لجماعة "جيش محمد"المتشددة جوا عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان بكشمير في ضربات قالت "إنها كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها".. وجاءت الضربات بعد مقتل 40 من قوات الأمن الهندية في هجوم انتحاري بإقليم كشمير في 14 من فبراير ألقت نيودلهي بلائمته على باكستان التي نفت أي دور لها في الهجوم.