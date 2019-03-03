مباحثات كويتية أردنية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية الفريق الركن محمود فريحات، والوفد المرافق له، سبل تعزيز

التعاون العسكرى المشترك بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية- في بيان صحفي - إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الإهتمام

المشترك، مشيرة الى أن الشيخ ناصر الصباح أشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.وفى السياق ذاته، بحث نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) الفريق الركن محمود فريحات، والوفد المرافق له، سبل تعزيزالتعاون العسكري.وقال (الحرس) الوطني الكويتي - في بيان صحفي - إن الشيخ مشعل الأحمد ثمن دور الفريق فريحات في توطيد العلاقات الثنائية بمجال التعاون العسكري، بما يحقق التفاهم المتبادل المنسجم مع متطلبات المرحلة المستقبلية.وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الحرس الوطني الكويتي والقوات المسلحة الأردنية، عبر الزيارات والاجتماعات وتبادل الخبرات.ومن جانبه، أكد الفريق الركن محمود فريحات - وفقا للبيان - استمرار التعاون بين الجانبين، بما يخدم البلدين الشقيقين.