أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية الفريق الركن محمود فريحات، والوفد المرافق له، سبل تعزيز
وقالت وزارة الدفاع الكويتية- في بيان صحفي - إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الإهتمامالمشترك، مشيرة الى أن الشيخ ناصر الصباح أشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وفى السياق ذاته، بحث نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) الفريق الركن محمود فريحات، والوفد المرافق له، سبل تعزيز
وقال (الحرس) الوطني الكويتي - في بيان صحفي - إن الشيخ مشعل الأحمد ثمن دور الفريق فريحات في توطيد العلاقات الثنائية بمجال التعاون العسكري، بما يحقق التفاهم المتبادل المنسجم مع متطلبات المرحلة المستقبلية.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الحرس الوطني الكويتي والقوات المسلحة الأردنية، عبر الزيارات والاجتماعات وتبادل الخبرات.
ومن جانبه، أكد الفريق الركن محمود فريحات - وفقا للبيان - استمرار التعاون بين الجانبين، بما يخدم البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات كويتية أردنية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.