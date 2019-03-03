الاتحاد الروسي: موسكو ستفعل كل شيء لمنع أي تدخل عسكري أمريكي بفنزويلا

أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالانتينا ماتفيينكو، عن قلق بلادها من أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا. ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن ماتفيينكو قولها - خلال اجتماع مع دلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي - "إن موسكو ستفعل كل شيء للحيلولة دون التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، لافتة إلى أن روسيا تعارض بشدة أي تدخل خارجي في شئون وسيادة

ودعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، المجتمع الدولي إلى وضع حد لمحاولات تغيير السلطة بالقوة، ولهذا النهج السلبي؛ بحسب تعبيرها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد، في وقت سابق، استعداد موسكو للتباحث مع واشنطن حول فنزويلا شرط الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. "إن موسكو ستفعل كل شيء للحيلولة دون التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، لافتة إلى أن روسيا تعارض بشدة أي تدخل خارجي في شئون وسيادةالدول المستقلة".ودعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، المجتمع الدولي إلى وضع حد لمحاولات تغيير السلطة بالقوة، ولهذا النهج السلبي؛ بحسب تعبيرها.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد، في وقت سابق، استعداد موسكو للتباحث مع واشنطن حول فنزويلا شرط الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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