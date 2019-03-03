كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة جوية عراقية تدمر مدرعتين تابعتين للدولة الإسلامية في الأنبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي إن سيارتين مدرعتين تابعتين للدولة الإسلامية دمرت خلال غارة جوية في محافظة الأنبار الغربية.

وفي حديث إلى موقع "المعلومة" الإخباري يوم الأحد ، قال المصدر إن سلاح الجو العراقي استهدف مركبتين مدرعتين كان من المقرر أن يستخدمهما مسلحو الدولة الإسلامية في مهاجمة قوة عسكرية في صحراء مدينة كبسة في منطقة حيت في الأنبار.

وقال المصدر "تمكنت الطائرات الحربية من تدمير السيارتين بالكامل وقتل جميع إرهابي الدولة الإسلامية في الموقع" ، مضيفًا أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لإحباط أي مؤامرة من قبل الدولة الإسلامية لمهاجمة قوات الأمن والمواطنين في محافظة الأنبار.

وقد أعلن العراق انهيار نفوذ الدولة الإسلامية في العراق في نوفمبر 2017 مع الاستيلاء على رواء ، وهي مدينة تقع على حدود الأنبار الغربية مع سوريا ، والتي كانت آخر معقل للمجموعة في العراق.

ومع ذلك ، تواصل الجماعة المسلحة شن هجمات متفرقة ضد القوات مع تقارير أمنية تحذر من أن الجماعة المسلحة ما زالت تشكل تهديدًا للاستقرار في البلاد.