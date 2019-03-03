بولتون: واشنطن تحاول إنشاء تحالف لتغيير السلطة في فنزويلا

وقال بولتون في مقابلة مع قناة "شي إن إن": "نحن نحاول حشد الدعم من أجل نقل سلمي للسلطة من (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو إلى (رئيس البرلمان الفنزويلي) خوان غوايدو الذي نعترف به كرئيس مؤقت".

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تسعى لإنشاء تحالف لتغيير السلطة في فنزويلا.

وأضاف "أود أن أرى ائتلافاً أوسع نطاقاً يمكننا من خلاله تغيير مادرور وتغيير وضع الفساد بأكمله، وهذا ما نحاول القيام به".

هذا وتعمل موسكو في مسار التسوية الفنزويلية منذ أن بدأت في الـ23 من يناير 2018 حينما أعلن خوان جوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.

وكانت المعارضة في فنزويلا قد أعلنت، في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد سيبدأ في 23 فبراير.

وتقع مراكز جمع المساعدة في كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو. وبدورها لا تنوي حكومة مادورو بأي شكل من الأشكال السماح لها بالوصول إلى أراضي البلاد، وقد أغلقت السلطات الفنزويلية بالفعل الحدود البحرية مع جزر الأنتيل الصغرى بالإضافة إلى إغلاق الحدود البرية مع البرازيل وأعلن مادورو قطع العلاقات مع كولومبيا، بينما وقعت مواجهات بين الجيش ومتظاهرين حاولوا إدخال مساعدات أميركية بالقوة من الحدود الكولومبية.

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.