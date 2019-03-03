كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطاني: لا يمكن تأجيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، اليوم الأحد، إنه لا يمكن أن يمدد الاتحاد الأوروبي مهلة خروج بريطانيا من التكتل لفترة طويلة بسبب الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وأضاف فوكس أنه لا يزال "ممكناً للغاية" أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد في الموعد المحدد في 29 مارس، ولكن قد يكون ضرورياً تمديد فترة التفاوض على المادة 50 لخروج سلس.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن التأجيل يجب ألا يمتد لما بعد نهاية يونيو.

وسئل عن رد فعله إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تأجيل لفترة أطول مدتها 21 شهراً أو عامين، فقال فوكس تلفزيون بي.بي.سي: "سأشعر بالصدمة لاعتقادي أنها ليست نتيجة ممكنة في الواقع".

وتابع "الاتحاد الأوروبي لا يريد أن تخوض بريطانيا الانتخابات الأوروبية".