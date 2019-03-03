الشرطة الفرنسية تعتقل 44 مهاجراً تسلقوا عبَارة في كاليه

قال مسؤول في منطقة با دو كاليه، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 44 مهاجراً تسلقوا عبَارة أثناء رسوها في ميناء كاليه الليلة الماضية.

ودلف المهاجرون مساء أمس السبت، إلى منطقة الميناء شديدة التحصين، واستخدموا سلالم لتسلق ظهر عبَارة وصلت قادمة من دوفر في بريطانيا.

والمهاجرون محتجزون في مقر شرطة كاليه، بينما واصل مسؤولو الشرطة اليوم الأحد تفتيش العبَارة.

وحسب تقديرات سلطات المنطقة ومنظمات الإغاثة، يعيش مئات المهاجرين في منطقة كاليه على أمل السفر إلى بريطانيا.