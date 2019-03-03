كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التحرير تدعو الدول الإسلامية لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى إلى التحرك السياسى اللازم مع أعضاء المجتمع الدولى لمتابعة الأوضاع فى المسجد الأقصى بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن المنظمة إن صائب عريقات أمين سر اللجنة أرسل "رسالة رسمية عاجلة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين والدول الإسلامية حول آخر التطورات الخطيرة والمتسارعة التى يشهدها القدس الشريف".

وأحاط عريقات فى رسالته الدول علما "بما يجرى مؤخراً فى منطقة باب الرحمة، والاعتداءات التى نفذتها سلطة الاحتلال على المصلين، بما فى ذلك اعتقال عشرات الفلسطينيين المقدسيين من أنحاء القدس".

وأوضح فى رسالته أن الاعتقالات الإسرائيلية "طالت الرموز الوطنية والدينية فى المدينة، بما فى ذلك إبعاد فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس أوقاف القدس ونائبه الشيخ د.ناجح بكيرات". وقالت دائرة أوقاف القدس إن السلطات الإسرائيلية سلمت الشيخ عبد العظيم سلهب قرار إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر.

ويأتى هذا القرار بعد احتجاز الشرطة الإسرائيلية الشيخ سلهب الأسبوع الماضى لعدة ساعات بعد يومين من فتح باب مصلى الرحمة فى المسجد الأقصى المغلق منذ العام 2003 بقرار من الشرطة الإسرائيلية. ورفض وزير الأوقاف الأردنى عبد الناصر موسى أبو البصل قرار إبعاد الشيخ سلهب.

وقال في بيان "إن اتخاذ الإجراءات التعسفية من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى المبارك ولإدارة الأوقاف ومجلس الأوقاف رئيسا وأعضاء واتخاذ الإبعاد وسيلة ضغط للتدخل في المسجد الأقصى المبارك أمر مرفوض يزيدنا تصميما وتمسكا بأن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وهو غير قابل للتفاوض أو التقسيم أو المشاركة".

وتتولى الأردن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس بموجب اتفاق خاص مع السلطة الفلسطينية.