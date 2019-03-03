سانت إتيان الفرنسي يدرس شراء عقد أيت بناصر من موناكو.. وهذا رد نجم “أسود الأطلس”

لا يمانع يوسف أيت بناصر، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق سانت إتيان الفرنسي، معارا من نادي موناكو، لا يمانع في البقاء في فريق سانت إتيان بشكل نهائي، والرحيل عن فريق الإمارة في حال ما فضل شراء عقده بشكل نهائي.

ففي تصريح له، نقلته صحيفة ” foot01″ الفرنسية، اليوم الأحد، قال بناصر إن ” قرار بقائي في سانت إتيان بشكل نهائي ليس بيدي، لكن إن فضل الفريق ذلك فأنا لا أمانع في ذلك”.

وأضاف، لاعب “أسود الأطلس” قائلا: ” عندما علمت بأنه لم يتم الاعتماد علي في موناكو، رأيت أنه من الأفضل لي الرحيل، أنا الآن ألعب العديد من المباريات، وأكسب تجربة كبيرة في الميادين، سنرى ما الذي سيحدث مع نهاية الموسم الحالي”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، قد أشارة إلى رغبة الفريق الفرنسي الأخضر في ضم أيت بناصر بشكل نهائي.

جدير ذكره أن أيت بناصر يربطه عقد لموسمين مع نادي موناكو الفرنسي، وانتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية معارا صوب سانت إتيان، كما سبق لإبن الـ22 ربيعا أن خاض مجموعة من التجارب، آخرها كانت تجربة إعارة لنادي “كان” الفرنسي.