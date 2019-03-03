قصيدة تلخص مطالب الشعب الجزائري ورفضه للعهدة الخامسة: “خلوه يهضر ويخير..الشعب ماحبش يحكم فيه كادر”!!-فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالجزائر، قصيدة تلخص واقع حال الشعب الرافض للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

القصيدة المنشورة على مختلف منصات التواصل، تفتخر برد فعل أبناء الجزائر جراء ترشيح بوتفليقة لولاية جديدة، بعد أن تدهور وضعه الصحي وأصبح عاجزا عن حكم الجزائر، إذ خرجوا إلى الشوارع في مسيرات رافضة للوضع.

وطالب ناظم القصيدة بمنح الشعب حقه في اختيار رئيسه فعلا، مادام قد خرج للشارع للرفض بطريقة سلمية ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.

وأصبح الشعب الجزائري يلجأ لجميع الطرق والوسائل المتاحة للتعبير عن رفضه للعهدة الخامسة لبوتفليقة، منها الفن والآداب كذلك.