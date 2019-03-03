انت الان تتابع تفاصيل خبر نتنياهو لـ"بوتين": لن نسمح ببقاء إيران في سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 04:48 مساءً - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يسمح لإيران بالبقاء عسكرياً في سوريا، وذلك خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارته الأخيرة إلى موسكو.

وقال نتنياهو، خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، اليوم الأحد، إنه اتفق مع الرئيس بوتين على جملة من القضايا المتعلقة بوجود القوات الأجنبية في سوريا، ومواصلة عملها العسكري ضد إيران.

وأضاف: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل بآلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي وجيش الدفاع الإسرائيلي، واتفقت مع الرئيس بوتين على هدف مشترك هو إخراج القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية، واتفقنا على تشكيل طاقم مشترك سيعمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى".

وذكر نتنياهو أنه وجه دعوة لبوتين ليكون ضيف شرف في مراسم تدشين النصب التذكاري لإحياء ذكرى قتلى حصار لينينغراد، وأن بوتين قبل الدعوة "على الفور".

وفي معرض رده على سؤال عن مضمون اتفاقه مع نتنياهو خلال زيارة الأخير إلى موسكو قبل أيام، أشار بوتين إلى وجود خطة لتشكيل مجموعة عمل دولية تشمل جميع الأطراف المعنية، وخاصة النظام السوري، لتتولى مهمة تثبيت الاستقرار النهائي في سوريا بعد القضاء على الإرهاب هناك.

وذكر أن الخطة تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية دورها، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

وكان بوتين استقبل، الأربعاء الماضي، نتنياهو في العاصمة موسكو، وبحثا معاً الملفات الدولية والإقليمية، خاصةً الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وفق بيان للكرملين.