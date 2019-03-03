إمام المسجد الحرام السابق: الغناء حلال في عهد محمد بن سلمان

الخليج 365/ بغدادأثار امام المسجد الحرام السابق عادل الكلباني غضبا واسعا بين الناشطين والمغردين بمواقع التواصل بعد تبديل فتواه على الهواء بشأن تحريم الغناء حيث خرج على شاشة "ام بي سي" في برنامج "تريند السعودية " معلنا أنه غير رأيه من حرمة الغناء إلى الجواز.

ولم يجد "الكلباني" الذي كان يشدد دائما على حرمة الغناء والمعازف ويكرر أن معظم علماء الأمة أجمعوا على حرمتها، حرجا في أن يغير فتواه تماشيا مع رؤية محمد بن سلمان الجديدة .



وعزا الكلباني تغيير رأيه إلى أن "رؤية السعودية 2030 تُغير الكثير من الآراء والمواقف، وتجعل الناس يتجرؤون أكثر على الإفصاح عما هو مستتر وستظهر الكثير من الآراء المخفية".

وبعد ظهوره في البرنامج هاجم ناشطون ومغردون الكلباني مستنكرين تلونه وتلون فتواه على حسب أهواء رؤية محمد بن سلمان الجديدة حيث قالت إحدى المغردات "من زمان والناس تعرف المعازف حرام وفيها فتاوي من المشايخ ... لايكون تغير الشرع والدين وحنا ماندري؟".

وأرجع ناشطون حديث الكلباني إلى خوفه من مصير زملائه في المعتقلات والسجون السعودية إذا خالف أجواء النظام السعودي فتماشى معها بعصرنة الفقه على حد قولهم وتسائل المغرد نمر العطاوي "ماسر بحثك عن الشهرة بإصدارك للفتاوي المتناقضة كتحليلك للمعازف وهل يخفاك ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القول على الله بغير علم".

