مظاهرات معارضة ومؤيدة لنتنياهو في إسرائيل (صور)

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شهدت "تل أبيب"، مساء أمس السبت، مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان النائب العام نيّته توجيه تُهم بالفساد إليه، حيث تظاهر أنصار لرئيس الوزراء في وسط تل أبيب، ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية وحاملين لافتات كُتب عليها "نتنياهو.. الشعب معك"، و"نتنياهو.. رئيس وزراء بلادي"، ولوّح آخرون معارضون لرئيس الوزراء بلافتات تدعو نتنياهو إلى ترك منصبه، كُتب عليها: "حان الوقت لرحيل نتنياهو"، و"وزير الجريمة". وعملت الشرطة الإسرائيلية على الفصل بين التظاهرتين.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن نتنياهو -الذي ترشّح لولاية خامسة بعد نحو 13 عامًا في السلطة- ليس ملزمًا قانونيا بالتنحي بعد اتهامه، إلا إذا دين واستنفدت كلّ الاستئنافات. وقال نتنياهو، الخميس الماضي، عقب إعلان النائب العام قراره: "أنوي أن أواصل خدمتكم، بصفتي رئيسًا للوزراء، لسنوات أخرى عدّة". كان
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن نتنياهو -الذي ترشّح لولاية خامسة بعد نحو 13 عامًا في السلطة- ليس ملزمًا قانونيا بالتنحي بعد اتهامه، إلا إذا دين واستنفدت كلّ الاستئنافات.
وقال نتنياهو، الخميس الماضي، عقب إعلان النائب العام قراره: "أنوي أن أواصل خدمتكم، بصفتي رئيسًا للوزراء، لسنوات أخرى عدّة".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قد قضى عقوبة في سجن معسياهو بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الفساد. كذلك، كان الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف قد أودع سجن معسياهو بتهمة الاغتصاب وجرائم جنسيّة أخرى.
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