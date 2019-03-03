انت الان تتابع مظاهرات معارضة ومؤيدة لنتنياهو في إسرائيل (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت "تل أبيب"، مساء أمس السبت، مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان النائب العام نيّته توجيه تُهم بالفساد إليه، حيث تظاهر أنصار لرئيس الوزراء في وسط تل أبيب، ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية وحاملين لافتات كُتب عليها "نتنياهو.. الشعب معك"، و"نتنياهو.. رئيس وزراء بلادي"، ولوّح آخرون معارضون لرئيس الوزراء بلافتات تدعو نتنياهو إلى ترك منصبه، كُتب عليها: "حان الوقت لرحيل نتنياهو"، و"وزير الجريمة". وعملت الشرطة الإسرائيلية على الفصل بين التظاهرتين.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن نتنياهو -الذي ترشّح لولاية خامسة بعد نحو 13 عامًا في السلطة- ليس ملزمًا قانونيا بالتنحي بعد اتهامه، إلا إذا دين واستنفدت كلّ الاستئنافات. وقال نتنياهو، الخميس الماضي، عقب إعلان النائب العام قراره: "أنوي أن أواصل خدمتكم، بصفتي رئيسًا للوزراء، لسنوات أخرى عدّة". كان