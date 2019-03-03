انت الان تتابع كابول.. أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الأحد، أن كابول استضافت بنجاح أول قمة ثلاثية بين أفغانستان والهند والصين مساء أمس. وذكرت الوزارة -في بيان لها نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن نائب وزير الخارجية الأفغاني إدريس زمان هو من ترأس القمة بحضور سفيري الهند والصين. وأضاف البيان أن إدريس زمان وصف الهند بأنها جارة تاريخية ومقربة من أفغانستان، وأكد ضرورة التركيز بشكل أكبر على تدريب الموظفين المدنيين والعسكريين، وكذلك إزالة الألغام وتنمية مجالات الطاقة والزراعة والنقل والاتصال الإقليمي والتجارة المشتركة بين البلدان الثلاثة.

بدورهما، أشاد سفيرا الهند والصين بحسن الضيافة وبنجاح وزارة الخارجية في استضافة القمة الثلاثية الأولى من نوعها، وأضافا أن بلديهما مستعدان للتعاون في القطاعات المذكورة. وفي ديسمبر الماضي، التقى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانج يي، حيث أعرب الجانبان عن استعدادهما