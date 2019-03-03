“قسد” تعلن توقف المعارك مع داعش في جبهة الباغوز

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أفاد قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بتوقف المعارك بعد ظهر اليوم الأحد، على جبهة الباغوز مع مسلحي تنظيم داعش.

وقال القائد دجوار إدلب، لوكالة الأنباء الألمانية: “تلقينا معلومات من داخل بلدة الباغوز برغبة أشخاص في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش تريد الخروج، ولا نعلم أن كان هؤلاء مقاتلين أم مدنيين ولا نعلم عددهم”.

واضاف: “نأمل أن يستسلم من بقي من عناصر داعش في بلدة الباغوز ويسلمون أنفسهم لقواتنا ونحقن الدماء ونجنب المقاتلين المعركة”.

وأشار إلى أن قوة المعارك والقصف العنيف المدفعي والصاروخي من مقاتلات التحالف الدولي على مسلحي داعش في المنطقة التي ما زالت تحت سيطرتهم ربما دفعتهم لطلب الخروج لعدم قدرتهم على المواجهة”.

وشهدت ساعات الصباح، اليوم، قصفًا عنيفًا من مدفعية قسد، وطائرات التحالف على المنطقة التي تحت سيطرة تنظيم داعش في بلدة الباغوز فوقاني والتي تقدر بمئات الأمتار.