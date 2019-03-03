سياسي نمساوي يكشف محاولات جواسيس أردوغان إختراق نظام بلاده

كشف سياسي نمساوي محاولات جواسيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إختراق نظام بلاده .
وقال الكاتب والسياسي النمساوي، بيتر بيلتس، في حوار مع وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، أن النظام في بلاده مخترق من "جواسيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" وتنظيم الإخوان الإرهابي.
وأوضح بيلتس، أن الأخطار المرتبطة بتوغل الجماعات التركية في النمسا، ازدادت بشكل درامي .. لافتاً إلى أن جمعية أتيب التركية وتنظيم الإخوان الإرهابي هما الخطران الأساسيان .
وأضاف أن هناك محاولات من تنظيم الإخوان للتقرب من حزب الشعب الحاكم (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط/ حزب المعارضة الرئيسي) في البلاد.
واستطرد: "يجب أن نبحث أيضا ما إذا كان تنظيم الإخوان يؤثر بشكل أو بآخر على التشريع في النمسا".
وشدد على ضرورة وضع تشريعات تقنن وتحد من التمويل الخارجي للجماعات التي تعمل في النمسا وتحاول أن تكسب مكانا في الحياة السياسية.
وفي 2017، حذرت دراسة أشرفت عليها وزارة الاندماج وجامعة فيينا "حكومية" من تنامي نفوذ تنظيم الإخوان الإرهابي في النمسا، وامتلاكه نفوذا على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وجراتس.
وتحذر صحف محلية في النمسا بشكل دوري من تزايد نفوذ تنظيم الإخوان واتخاذه البلد الأوروبي قاعدة لأنشطته.
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