شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى يكشف طرق مواجهة مروجى الشائعات عبر "السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، ضرورة أن يكون هناك تحركات سريعة لمواجهة الشائعات التى يتم الترويج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، من خلال غلق الصفحات والتحرك قضائيا ضد من يقومون بالترويج للشائعات وبثها.

وأشار الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أهمية سرعة إنزال العقوبة القانونية حيال مروجى الشائعات عبر السوشيال ميديا، وكل من يمارس هذا النشاط الإجرامى كونه صار ركنا من أركان مساعى هدم الدولة وتقويض مؤسساتها وبث الفتن وما يثير الفوضى داخل المجتمع.

وأوضح هشام النجار، أن هناك مجموعات مهمتها أن تروج للشائعة عبر آلاف الصفحات على السوشيال ميديا بأسماء حقيقية وأخرى وهمية ومخفية لايهام الآخرين بأن هذه الشائعة أو الكذبة يقتنع بها ويصدقها الكثيرون لتجد الرواج المطلوب في أوساط العامة.