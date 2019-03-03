شكرا لقرائتكم خبر عن في 8 نقاط تعرف على فلسفة مشروع قانون تنظيم "الدفع غير النقدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة المزمع عقدها بدءاً من 10 مارس الجارى، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ الموافقة النهائية علي مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بعد الموافقة عليه في مجموعه خلال الجلسات الماضية.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز أهداف مشروع القانون وفلسفته حسب التقرير البرلماني :

1- يأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الإجتماعية والمناطق الجغرافية علي خدمات المؤسسات المالية والمصرفية والاستفادة منها بتكلفة معقولة.

2 – تشجيع وتنظيم التحول إلي الاقتصاد غير النقدي بما يؤدي إلي توفير مناخ أمن للإدخار وتحسين مناخ الاستثمار

3- تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.

4- زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية والإندماح في الاقتصاد العالمي.

5- إحداث نقلة نوعية في مجال التحول إلي استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال وضع إطار تنظيمي ملزم لكل من القطاعيين العام والخاص، الأمر الذي ييسر علي المواطنين سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم.

6- تسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.

7- المساهمة في ضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي.

8- الحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة.