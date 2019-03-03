لو رخصتك ضاعت.. اعرف إجراءات استخراج بدل فاقد لرخص السيارات

كتب عبد الرحمن سيد يحتاج السائقين لمعرفة العديد من الخطوات لاستخراج بدل فاقد لرخصة تسيير السيارة، وهناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة، عليك الالتزام بها لتحصل على الرخصة بشكل سهل وبسيط، وفى السطور التالية يمكنك التعرف على الأمر تفصيليا بشكل موجز. -تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص -استخراج شهادة براءة الذمة -تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج -إصدار الرخصة لمقدم الطلب -دفع رسوم التقديم داخل الوحدة -إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور -تقديم صورة بطاقة الرقم...

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