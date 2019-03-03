التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

كتب محمود طه حسين أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد ومقار الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين عبر الموقع الرسمى للوزارة، وأيضا الإخطار الخاص بموعد ومقر أداء الاختبار. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أمس تقدم 150 ألف خريج بملفاتهم إلى الإدارات التعليمية، منهم 71 ألف مستوفين لشروط التعاقد، كما تبدأ غدا الإثنين إجراء الاختبارات للمتقدمين فى 51 قاعة مجهزة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى على أن تستمر الامتحانات لمدة 10 أيام، ويستغرق الامتحان قرابة 30 دقيقة على أن تقعد 15 فترة...

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