السيد الحوثي: أي احتلال لأي بلد مسلم هو استهداف للأمة الإسلامية

أكد قائد حركة "انصار الله" اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أي احتلال لأي بلد أو قطر من العالم الإسلامي هو استهداف للأمة الإسلامية.

وتحدّث السيد عبد الملك الحوثي عن دور القبيلة اليمنية في التصدي ومواجهة العدوان السعودي الأمريكي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الموسع لقبائل وحكماء اليمن.

وتناول آخر المستجدات على الساحة الوطنية واليمن على أعتاب العام الخامس في مواجهة العدوان في ظل رفض قوى العدوان تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالتهدئة في محافظة الحديدة، مشيرًا إلى أن العلاقة مع العدو الإسرائيلي شذوذ عما هي عليه شعوب الأمة، ومحاولة لتقبلها بمختلف الوسائل والأنشطة.

ولفت الحوثي في هذا المجال إلى أن "صناعة العدو البديل من أبرز محاولات حشد طاقات الأمة لمعاداة من يعادي إسرائيل. العدوان المستمر على اليمن منذ أربع سنوات ليس إلا لرفض اليمنيين الدخول في مشروعهم".