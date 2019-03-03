نيويورك تايمز: ترامب يخطط لبيع السعودية مفاعلًا نوويًا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لديها خطة لبيع السعودية مفاعلًا نوويًا يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البرنامج النووي للمملكة ودور أميركا في تقديم المساعدة في هذا المجال.
لفت الخبر إلى أنّ فكرة بيع مفاعل نووي للسعودية يقف وراءها مجموعة من المسؤولين بينهم مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وأنّ الخطة تقضي ببناء محطتين نوويتين مبدئيَا، وبناء 40 مفاعلًا في نهاية المطاف.
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