قاسمي: الأولوية الأولى في السياسة الخارجية الإيرانية هي الجوار

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيراني بهرام قاسمي، رفع عدة لافتات باللغة الأرمينية حول أزمة قره باغ في نادي آرارات بطهران خلال زيارة رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، بأنه تصرف فردي وغير مقبول ولا يحظى ابدًا بتاييد إيران.

وحول الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء أرمينيا لطهران أكّد قاسمي انه "كما قلت مرارًا فإن موقف إيران إزاء جميع الجيران واضح وشفاف والأولوية الأولى في السياسة الخارجية الايرانية هي الجوار".

ولفت إلى "أننا نتطلع إلى بناء علاقات راسخة مع جيراننا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إلى جانب السعي لتطوير العلاقات أكثر فأكثر. ومن وجهة نظرنا فإن علاقات إيران مع كل دولة من دول الجوار هي من دون شك ليست ضد مصالح دولة أخرى سواء دول الجوار أو باقي دول العالم".

واكد قاسمي ان سياسة ايران ازاء ازمة قره باغ بإمكانها أن تثير مخاوف الدول المجاورة لنا وينبغي تسويتها على أساس المواثيق الدولية وعبر الحوار، مشيرًا إلى أن إيران مازالت مستعدة لبذل مساع لتسوية أزمة قره باغ.