الجيش السوري يؤكّد على أنه لن يقف متفرجًا على خرق اتفاقات وقف التصعيد

أدانت السلطات السورية "السلوك الإجرامي المستمر للمجموعات الإرهابية وخروقها الدائمة لاتفاقات وقف التصعيد" مؤكدة استعداد الجيش السوري للتصدي لجرائم هذه المجموعات.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـ"سانا" إلى أنه "في انتهاك جديد لاتفاق وقف التصعيد يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها المستمرة، تابعت المجموعات الإرهابية اعتداءاتها على قواتنا المسلحة، حيث شنت فجر اليوم هجومًا إرهابيًا جديدًا مخططًا له بشكل مسبق على قواتنا المسلحة المتمركزة على امتداد محور المصاصنة في ريف حماة الشمالي وذلك انطلاقًا من مواقعها في مناطق وقف التصعيد، مستخدمة أنواع متعددة من الأسلحة ومستغلة الظروف الجوية السيئة لتنفيذ عملياتها الإرهابية الدنيئة".

ولفت المصدر نفسه إلى أن الجمهورية العربية السورية أكّدت على "الجاهزية العالية والتامة للجيش العربي السوري في التصدي لهذه الجرائم والخروق ولن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الجرائم"، مشدّدة على أنها لن تسمح للإرهابيين ومن يقف وراءهم بالتمادي في اعتداءاتهم على المواطنين الأبرياء وقوات الجيش العربي السوري، ومؤكدة على حقها في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامة مواطنيها على كامل التراب السوري.