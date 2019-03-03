بزي: لا يجوز شرعا واخلاقا ان يذل اللبنانيون على أبواب المستشفيات

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي، خلال استقبال وزير الصحة جميل جبق في مستشفى بنت جبيل الحكومي، "اننا نعاني من ازمة في القطاع الصحي على مستوى لبنان، فالكلفة الاستشفائية هي الاعلى في العالم ولدينا مشكلة في فاتورة الدواء وبعض مديري المستشفيات يعتبرون ان المستشفيات ملكهم، بينما هم موظفون لدى الدولة اللبنانية وعند الناس". مشددا على ان "لا يجوز شرعا واخلاقا ان يعيش اللبناني الذل حين يريد الدخول الى المستشفى، ونحن نعاني من ردود من المستشفيات اذ التبرير هو دائما ان لا مكان عندنا او لا سرير شاغر للمريض، وحتى اذا حاولنا نقل المريض فلا نجد له مكانا في المستشفيات الاخرى، مؤكدا انها مشكلة تحتاج الى حل".

ولفت بزي الى ان "في موضوع السقوف المالية هناك اولويات، ويجب ان تصب في الاطار التخصصي، وبخاصة بعمليات القلب في قضاء بنت جبيل"، سائلاً : لما لا نبني مستشفى تخصصي وحينها يمكن ان نزيد السقف المالي"، مبدياً ثقته بعهد جبق، "الذي في عهده سيجد الجميع سريرا في المستشفيات"، وتمنى على الوزير جبق "التنسيق مع السلطات المختصة من اجل اعطاء الحق لمستحقيهم في قطاع المستشفيات في اطار سلسلة الرتب والرواتب."