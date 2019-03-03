ديما جمالي: من يريد أن يكون نائبًا عليه أن يتفرّغ للعمل بالشأن العام

رأت النائب السابق في مجلس النواب ديما جمالي أن الطعن الذي تقدّم الى المجلس الدستوري مجحف بحقّها، مؤكدةً على أن الحق سيعود إلى أصحابه، ومشيرة إلى أن تيار المستقبل قبل تحدي إعادة الانتخابات في طرابلس وهو بكامل الجهوزية لها.

ولفتت جمالي، في حديث تلفزيوني، إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أصر أن يعاد ترشيحها على المقعد السني في طرابلس لرد الاعتبار لتيار المستقبل ورد اعتبار ديما جمالي في طرابلس.

وأعلنت النائب السابق أن العملية مفصلية بالنسبة لها لأنها قضية سيادة وحرية، كما توجّهت إلى كل أهل طرابلس للإدلاء بصوتهم والتعبير عن رأيهم في رفضهم تسليم قرار طرابلس لسوريا وحلفائها.

وكشفت النائب جمالي عن إنجازاتها خلال الأشهر التسعة التي أمضتها في المجلس، وبيّنت أنها كانت متنوعة، حيث أنها شاركت بطريقة فعالة وحضور جدّي في كافة الجلسات، مشيرةً إلى أن "من يريد أن يكون نائبًا عليه أن يتفرّغ للعمل في الشأن العام".

وأفادت بأنها عضو في خمس لجان في مجلس النواب، من بينها لجنة التكنولوجيا حيث عملت مع اللجنة على إقرار قانون المعاملات الالكترونية، كما عبّرت عن فخرها بتولي رئاسة لجنة التربية المستدامة لتعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية لمحاربة الفقر.

وأعلنت جمالي أنها ساهمت في تشريعات تختص بالمرأة كحق المرأة بإعطاء الجنسية لأولادها وحمايتها من العنف والزواج المبكّر.