رئيس الأركان يتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القـوات المسلحة، عناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء والتي تشارك في الحرب على الإرهاب والقضاء على الأوكار والبؤر الإرهابية بشمال سيناء، وذلك بحضور قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.

واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على الأحوال المعيشية والإدارية للقوات المشاركة في تأمين شمال سيناء، وتفقد أعمال التجهيز الهندسي لعدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية للمقاتلين وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها لحماية مقدرات الشعب المصري والتصدي لقوى التطرف والإرهاب والحفاظ على أرواح وممتلكات أبناء سيناء الشرفاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

والتقى الفريق محمد فريد، بمقاتلي القوات المسلحة بشمال سيناء، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للجنود، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات في مكافحة الإرهاب مهد الطريق لاستعادة الحياة الطبيعية لأهالي سيناء وتنفيذ أعمال التنمية الشاملة على أرض سيناء.

وأكد الفريق محمد فريد، أن ما يقدمه رجال الجيش والشرطة من تضحيات وجهود وطنية مخلصة ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري الذي يثق في قدرة رجال القوات المسلحة والشرطة على استعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وطالب الفريق محمد فريد، المقاتلين باتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والتحلي بعقيدة المقاتل المصري لمواجهة أي عدائيات تستهدف المساس بأمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات والقدرات للقضاء على كافة البؤر والخلايا الإرهابية الكامنة وتطهير كل شبر من أرض سيناء.