حالة الرئيس الجزائري حرجة جدًّا

أكد مصدر طبي لـ"روسيا اليوم" في جنيف أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا، وهو في شبه غيبوبة.
وأشار المصدر الطبي إلى أن بوتفليقة موجود في العناية المركزة ولا يمكن لأحد الدخول لرؤيته، مضيفا أن الأطباء الذين يعالجونه لا يمكنهم أن يمنحوه شهادة بإمكانية مزاولة مهامه.
ونقل بوتفليقة إلى مستشفى جنيف الجامعي وليس إلى المستشفى الذي يجري فيه عادة الفحوصات الدورية، مؤكدا تشديد الحراسة في الطابق الذي يتواجد فيه الرئيس الجزائري في مستشفى جنيف الجامعي.
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