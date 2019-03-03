US News: السعودية عملاق الشرق الأوسط وتاسع أقوى دولة في العالم

أبها: دوت الخليج

2019-03-03 1:24 AM

صنفت دراسة أميركية، المملكةَ العربية السعودية، كتاسع أقوى دولة في العالم، في قائمة احتلت فيها أميركا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى.



واستندت الدراسة التي أجرتها مجلة US News and World Report، في تقييمها لترتيب السعودية في قائمة أقوى 10 دول في العالم، ونشرتها مجلة بيزنس إنسايدر، إلى ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.

مكانة عالمية

يأتي اختيار السعودية في هذه القائمة انعكاسا طبيعيا لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة كثير من التحديات ومجابهة كثير من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وجاءت هذه التصنيفات كجزء من تصنيف «US News and World Report» فيما يخص «أفضل البلدان لعام 2019»، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، ووصف المملكة العربية السعودية بأنها دولة ثرية وكبيرة، فيما وصفها موقع يو إس نيوز بعملاق الشرق الأوسط.

قوة وتأثير

أجمع مراقبون على أن اختيار السعودية ضمن قائمة أقوى 10 دول في العالم، يؤكد تفوقها الاقتصادي والعسكري والسياسي، ونجاح مساعيها الاقتصادية المنطلقة من رؤية 2030، وأشاروا إلى أن وصف المملكة بأنها «عملاق الشرق الأوسط»، دليل مكانتها الإقليمية وتفوقها على منافسيها في المنطقة، وأنها تسير في الطريق الصحيح، كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية.

وقالوا، إن المملكة الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي اقتحمت قائمة الكبار الـ10، ضمن أقوى دول العالم في تأثيراتها السياسية والمالية، وهو ما يؤكد مكانتها العالمية، فضلا عن أن اختيار المملكة كتاسع أقوى دول العالم إثبات دولي جديد على ما تمتلكه الدولة السعودية من ثقل وقوة وتأثير في الإقليم والعالم.

وأكد المراقبون أن المملكة أثبتت أنها قادرة على قيادة العالمين الإسلامي والعربي، بما تملكه من قوة وأهمية وتأثير على المستوى الدولي، إضافة إلى أن وجود السعودية في قائمة الدول الكبار الـ10، دليل على تقدير مساعيها وأخذها زمام المبادرة في مواجهة كثير من التحديات الأمنية ومجابهة كثير من الأزمات الاقتصادية في المنطقة والعالم.

أسباب استندت إليها الدراسة

- تأثير سياسي كبير

- قدرات اقتصادية ضخمة

- تفوق عسكري

- سرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية

- امتلاك إمكانات في التعامل مع الأزمات

- أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات

- مجابهة كثير من المشكلات التي شهدتها المنطقة والعالم