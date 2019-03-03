مشاركة سعودية في العلم الأحمر

2019-03-02 8:54 PM تنفّذ القوات الجوية الملكية السعودية مع مثيلاتها من القوات الصديقة والشقيقة تمرين «العلم الأحمر - 2019»، والذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 4 - 15/ 7/ 1440. وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع «أف - 15 إس أي» المتطورة كليا.

ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في 1975، من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

ويشارك في النسخة الثانية من تمرين «العلم الأحمر 2019» -إضافة إلى القوات الجوية الأميركية- كلٌ من: الإمارات العربية المتحدة، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة. ويُعدّ هذا التمرين الثاني لهذا العام، إذ يقام عدة مرات من كل عام.

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