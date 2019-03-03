العساف يبحث محاربة الإرهاب مع وزير خارجية بريطانيا

2019-03-02 8:55 PM استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض أمس، وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير البريطاني، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار. وجرى -خلال الاستقبال- استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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