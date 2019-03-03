بوتفليقة يقيل مدير حملته الانتخابية

الجزائر: أ ف ب

2019-03-02 11:09 PM



أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مدير حملته الانتخابية، واستبدل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال الذي كان أدار الحملات الانتخابية الثلاث الناجحة لبوتفليقة (2004و2009و2014)، بوزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، نقلا عن مدير حملة بوتفليقة، ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد.

والرئيس موجود في سويسرا منذ 6 أيام، لإجراء فحوص طبية دورية، ولم يعلن موعد عودته إلى البلاد. وفي غياب بوتفليقة، وجد سلال نفسه في خط المواجهة لحركة الاحتجاج التي نظمت الجمعة للمطالبة بعدول بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.